В ОБСЄ зафіксували 362 вибухи навколо Донецького аеропорту за вчорашній день

Як йдеться у звіті за 22 червня, опублікованому сьогодні, ситуація біля Донецького аеропорту була напруженою.

“Між 9:00 та 17:00, під час перебування на спостережному посту Спільного центру з контролю та координації на центральному залізничному вокзалі Донецька, Спеціальна моніторингова місія спостерігала загалом 362 вибухи, які були співставними з артилерійським і мінометним вогнем, а також спалах вогню з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької та легкої зброї”, - йдеться у звіті.

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За оцінкою місії, вибухи сталися зі сторони півночі, північного заходу, північного сходу та заходу на відстанях від 2 до 10 км від тих позицій, які займали представники ОБСЄ.