Росія зосередила на кордоні з Україною і на Донбасі 54 тисячі військових - штаб АТО

Про це cказав заступник керівника штабу Антитерорисичної операції полковник Сергій Галушко, повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«На сьогодні російська сторона продовжує утримувати в безпосередній близькості до Державного кордону та на окупованій території України угруповання військ, яке налічує у своєму складі 45 батальйонно-тактичних груп, 17 ротно-тактичних груп, загальною чисельністю понад 54 тисячі військовослужбовців з відповідним озброєнням та технікою», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, за його словами, з зазначеної кількості безпосередньо на території України діє до 15 батальйонно-тактичних груп та 6 ротно-тактичних груп.