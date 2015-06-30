Аеророзвідка: Бойовики за два тижні побудували базу на лінії розмежування (відео)

Як йдеться у відео аеророзвідки полку "Дніпро-1", опублікованому 30 червня, всі споруди на дорозі Старобешеве-Тельманове професійно розташовані по території, оперативне зведення споруд було ретельно сплановано.

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Так, на перших кадрах, датованих 20 травня, на території поруч із селищем Солнцево Донецької області встановлено військовий намет і декілька польових кухонь, 6 червня на тому ж місці бойовиками було розгорнуто військовий табір з бронетехнікою і 1 га окопів.

Згідно з даними розвідки, на озброєнні терористів, які там розташувалися, знаходяться танки Т-72, броньовані тягачі МТ-ЛБ, кілька БМД, самохідні артилерійські установки.

Як стверджують в полку, дане місце розташування бази дозволяє швидко здійснювати маневр силами і засобами, перекидаючи їх на потрібний напрямок, полегшує постачання особового складу та підвезення техніки, забезпечує прикриття військ від раптових ударів української артилерії і авіації.

"Висновок: місце розташування цього опорного пункту вибиралося особами, які мають знання і досвід", - зазначили в полиці.

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За даними розвідки, характер озброєння і засобів посилення показує, що основною тактичною задачею такої групи можуть бути рейдові дії в напрямку Волноваха – Чармалик, що несе за собою найбільшу загрозу обходу Маріуполя з північного напрямку.

Крім цього, характер військ, інженерних робіт та споруд свідчить про те, що базі надається постійний характер, не дивлячись на те, що вона знаходиться в зоні безпосередньої досяжності української артилерії.

"Формально – створення передової стаціонарної бази в даному районі невигідне і ризиковане. Дана обставина є ще однією непрямою ознакою, що на вказаному напрямку противником плануються наступальні дії, які передбачають відхід наших сил на відстань, що виключає безпосередню загрозу цій передовій базі. Тобто на глибину 20-30 км, що передбачає форсування р. Кальміус, вихід до шосе Донецьк-Маріуполь", - йдеться в даних розвідки.

На підставі доповіді, полк Дніпро-1 стверджує, що дане розташування бази бойовиків - заздалегідь спланована і реалізована операція Генерального Штабу Російської Федерації.