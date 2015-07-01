Марчук назвав захоплення Дебальцевого та частини Широкиного порушенням Мінських угод

Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

“Після Мінських угод від лютого цього року і вересня минулого року, де стоять підписи Росії - підпис Зурабова; України - підпис Кучми, і стоять підписи Плотницького і Захарченка… лінія розмежування мала бути за Дебальцевим і за Широкиним, але російська сторона, сепаратисти - але ясна річ, що там усе робить Росія - вони порушили угоди і порушили свої підписи”, - наголосив Марчук.

Читайте такожМінські угоди мають виконуватися по черзі й обома сторонами - КучмаВін пояснив, що українська сторона почала виконувати підписані домовленості 12 лютого, а російська сторона та озброєні найманці і терористи навпаки, скористалися цим, щоб захопити Дебальцеве та частину Широкиного.

За словами Марчука, вздовж лінії розмежування поза зоною великих стратегічних міст чи таких «гарячих точок» як Донецький аеропорт, існують так звані «сірі зони». За його словами, це дуже малозаселені території, які за домовленостями мали б залишитися під контролем України, але через те, що бойовики скористалися моментом відведення Україною важкого озброєння, туди почали потрапляти і продовжують це робити диверсійні групи бойовиків. “Вони шляхом такої повзучої інфільтрації практично стали або сірими, тобто нічиїми, або контрольованими бойовиками, або частково і ними, і нами”, - зауважив Марчук. Він пояснив, що такий сценарій є найгіршим для місцевого населення, тому що в таких зонах немає влади і порядку.

Як повідомляв УНІАН, РФ не відповідає на пропозиції України щодо відведення важких озброєнь по всій лінії розмежування.

Засідання робочих підгруп і Тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться 7 липня.