В Донецькій області на лінії розмежування почнуть продавати продукти харчування та ліки - голова ОДА

Про це на брифінгу у Краматорську заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, повідомляє ТСН.

"Я вчора зустрічався з прем'єром і президентом. Отримано дозвіл на будівництво логістичних центрів на КПВВ. Тоді будь-хто може підійти і купити там продукти харчування та ліки", - сказав Жебрівський.

За словами глави Донецької області, зараз розробляється відповідна методологія і через 10-14 днів логістичні центри почнуть свою роботу. Жебрівський сказав, що можливість постачання гуманітарних вантажів на окуповану територію існує, але "проблема в тому, що на тій стороні їх не готові приймати".

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