Від 7 липня у зоні АТО діятиме електронна система пропускного режиму - Турчинов

Як поінформували УНІАН у прес-службі РНБО, про це Турчинов сказав у ході наради з питань пропускного режиму через лінію зіткнення в зоні АТО.

У нараді взяли участь керівники Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

«На пропускних пунктах у зоні АТО з 7 липня поточного року буде запроваджена електронна система пропускного режиму», - зазначив Турчинов, пояснивши, що для отримання перепусток громадянам не потрібно буде безпосередньо контактувати з тими, хто надає дозволи.

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За словами секретаря РНБО, заяву можна буде подати звичайною або електронною поштою, або заповнити бланк у координаційних центрах, "залишивши заявку в спеціальній скриньці".

Заявки громадян автоматично перевірятимуться в базах силовиків щодо «скоєння кримінальних злочинів, участі у бандформуваннях чи співпраці із сепаратистами». «У випадку підтвердження цієї інформації причетних до злочинів арештовуватимуть під час перетину блокпостів», - наголосив Турчинов, додавши, що громадяни, які пройдуть електронну перевірку, отримавши відповідне повідомлення, зможуть безперешкодно перетинати блокпости за наданням лише паспорта громадянина України.

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На переконання Турчинова, "нова система пропускного режиму в зоні АТО буде дієвою та ефективною і дозволить як повністю позбавитись черг на пропускних пунктах, так і подолати корупцію під час видачі перепусток".