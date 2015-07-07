За добу в зоні АТО поранені троє українських військових, загиблих немає

Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції троє українських військовослужбовців отримали поранення, загиблих немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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“За минулу добу внаслідок провокацій і бойових дій ми не втратили жодного військовослужбовця і троє отримали поранення”, - сказав Лисенко.

За його словами, це сталося на Донецькому і Маріупольському напрямках.

Також Лисенко повідомив, що на Луганському напрямку вчора ввечері бойовики провели потужний мінометний обстріл міста Щастя, внаслідок чого пошкоджено два трансформатора та приміщення турбінного відділення Луганської ТЕС.

Крім того, вчора неодноразово було зафіксовано перестрілки в районі Кримського, де противник намагається просунутись зі східного та південно-східного напрямку.

Окрім цього, провокації із застосуванням стрілецької зброї сталися біля Золотого. Як зазначив Лисенко, крім боїв біля Щастя, фактів застосування важкого озброєння на інших рубежах оборони Луганського напрямку не зафіксовано.

В той же час на Донецькому напрямку скоєні дві збройні провокації біля села Лозове. В районі Горлівки вже другий день зберігається режим тиші.

Крім того, ще два збройних інциденти із застосуванням мінометів та гранатометів бойовики вчинили південніше району стратегічно важливої залізниці на перегоні Фенольна-Ясинувата. В районі аеропорту Донецька перестрілки між силами АТО та бойовиками відбувалися від Авдіївки до Мар'їнки практично цілий день.

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Разом з тим на Маріупольському напрямку зафіксовано короткотривалий мінометний обстріл наших позицій в районі Новотроїцького.

Також ввечері відбулося зіткнення в районі села Богданівка, що між Волновахою і Комсомольським.

На ділянці між Старогнатівкою та Азовським морем режим тиші дотримувався повною мірою.