З Росії до Іловайська прибуло 6 вагонів із боєприпасами для терористів - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За даними «ІС», бойовики проводять перегрупування.

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"У Донецьку фіксується перекидання бронетехніки в північну частину міста (по 3-4 одиниці за раз). Упродовж доби зафіксовано перекидання танкової групи і до 5 од. ББМ (БМП-1,2) через Київський район у бік Донецького аеропорту", - написав він.

Крім того, Тимчук повідомив, що фіксується перегрупування бандформувань "Горлівського гарнізону". "На північ від "Стиролу" помічено скупчення транспортних засобів і бойової техніки (до 15 вантажівок, частина з них із бойовиками, при 3-х БТР-80, 2 БРДМ, 1 БАТ і 2 танках)", - йдеться в повідомленні.

Також в "Лутугінських таборах" терористів йде формування нової тактичної групи (до посиленого батальйону, 450-500 осіб). Бойова техніка надходить через Луганськ і через Красний Луч. Фактично завершено формування артгрупи у складі цієї терористичної групи (п'ять 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" і три установки РСЗВ БМ-21 "Град"), відзначив депутат.

"До Іловайська прибуло 6 вагонів із боєприпасами і спорядженням для терористів із РФ. Перевезення здійснювало ВАТ "Російські залізниці" (РЖД)", - повідомив Тимчук.

Крім того, на Луганськ через Металіст бойовики періодично "відтягують" бойову техніку на ремонт та обслуговування. Відзначається різке зростання випадків виходу з ладу техніки, в командуванні "ЛНР" в цьому вбачають "свідоме шкідництво під впливом української пропаганди" з боку пересічних терористів. Зафіксовано кілька арештів бойовиків з цієї причини, повідомляє Тимчук.

В Донецьку місцеве "міністерство державної безпеки" розгорнуло активну протидію "актам громадянської непокори" у вигляді публічних проявів проукраїнської позиції окремими громадянами (графіті, публічне слухання української музики в транспорті й на вулиці, виготовлення та розповсюдження саморобних листівок проукраїнського змісту тощо). "У "МДБ ДНР" закликають місцевих жителів негайно повідомляти про такі факти", - відзначив депутат.