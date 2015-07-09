Прикордонники з початку року зазнали 13 нападів і 260 обстрілів бойовиків - ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян сьогодні на брифінгу в Києві.

«З початку року російські найманці 260 разів обстрілювали підрозділи та блокпости, на яких несуть службу військовослужбовці Державної прикордонної служби України», - зазначив він.

Читайте такожПрикордонники в зоні АТО за півроку затримали товарів на більш ніж 223 млн гривень«За цей період обліковано 13 бойових зіткнень та підривів техніки на закладених диверсійно-розвідувальними групами вибухових пристроях», - додав Слободян.

Крім того, він повідомив, що за 6 місяців року було виявлено 889 літальних апаратів, за допомогою яких російсько-терористичні війська проводили повітряну розвідку.