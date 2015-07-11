У Львові вшанували пам'ять убитих бойовиками військових під Зеленопіллям на Луганщині

У Львові сьогодні вшанували пам‘ять загиблих військових внаслідок обстрілу під Зеленопіллям.

Як передає кореспондент УНІАН, у річницю трагедії під Зеленопілям у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася Божественна літургія за упокій душ померлих воїнів.

У храмі зібралися родичі, близькі, бойові товариші загиблих під Зеленопіллям, волонтери та мешканці міста. Після панахиди присутні вирушили на Личаківський цвинтар, де на полі почесних поховань №76 покоїться прах трьох військовослужбовців зі Львова, які загинули на місці трагедії.

Також, з нагоди вшанування пам'яті загиблих військових під Зеленопіллям у Гарнізонному храмі відбувся вечір-реквієм у виконанні кларнетистів Львівського театру опери та балету «Львів кларнет квартет».

Читайте такожРічниця трагедії під Зеленопіллям: Вогонь "Градів" бойовиків спалив вщент табір з військовими (фото)Сьогодні у центрі міста, на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку, волонтери ГО «Допоможи фронту» влаштували збір коштів-флешмоб, пов’язаний із трагедією під Зеленопіллям.

Волонтери тримали таблички зі словами «Зеленопілля 11 липня», на екрані транслювалися ролики про АТО, а також проводився збір коштів українським військовим, які зараз воюють на сході України.

Довідка УНІАН. У ніч на 11 липня 2014 року біля с. Зеленопілля Луганської області терористи обстріляли із системи «Град» бійців 24-ї окремої механізованої бригади ім. Данила Галицького (місто Яворів, Львівщина) і частину 79-ї бригади. За офіційними даними, цієї трагічної ночі загинув 21 військовослужбовець Збройних сил України.

18 липня 2014 року у Львів привезли тіла трьох загиблих під Зеленопіллям військовослужбовців 24-ої окремої механізованої бригади. Це львів’яни: 35-річний молодший сержант Віктор Лущик та 23-річні старший солдат Юрій Голуб та солдат Іван-Віталій Береза.