Бойовики обстріляли Авдіївку із забороненої зброї - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«За уточненою інформацією штабу АТО, сьогодні, 16 липня, проросійські бандформування провели обстріл населеного пункту Авдіївка (22 км на північ від Донецька) зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки зі 122-мм гаубиць та 120-мм мінометів

Як зазначає прес-центр АТО, «з 17.30 місто обстрілювалося бойовиками - зі 152-мм артилерії, з 18.24 - з танку».

ДО УВАГИ ЗМІ!За уточненою інформацією штабу АТО, сьогодні, 16 липня, проросійські бандформування провели обстріл насел... Posted by Прес-центр АТО on Thursday, July 16, 2015

Як повідомляв УНІАН, станом на 17:30 ситуація в зоні проведення Антитерористичної операції залишається стабільною. «Протягом дня бойовики ведуть “турбуючий” вогонь зі стрілецької зброї по позиціях наших військ в районі н.п. Щастя, Широкине та у напрямку Донецького аеропорту. У н.п. Мар’їнка протягом дня по наших військових працював снайпер», - йдеться у повідомленні.