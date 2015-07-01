У системі МВС служать близько 6,5 тисяч добровольців – Аваков

У системі МВС служать близько 6,5 тисяч добровольців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні на брифінгу в Києві.

«У нас добровольців у системі МВС служить близько 6,5 тисяч осіб», - заявив він.

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«Деякі люди сприймають процес чистки, яку ми ведемо, вибиваючи із системи МВС, у тому числі й батальйонів, мародерів і бандитів, як процес зведення рахунків із системою добровольців загалом, і це брехня, що у нас люди із судимостями зараховувалися до складу МВС. У нас зараховувалися люди до складу МВС із судимостями, які зняті й, згідно із законом, ця людина нічим не відрізняється від іншої», - додав Аваков.