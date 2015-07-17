ОБСЄ: Біля окупованого бойовиками Комсомольського зосереджена значна кількість важкої техніки

Про це йдеться у звіті місії за 16 липня, опублікованому сьогодні.

"Безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії виявив зосередження військової важкої техніки, до якої відносилися 6 основних бойових танків, щонайменше 35 бронетранспортерів та більш як 40 військових вантажівок поруч з Комсомольським (підконтрольний бойовикам населений пункт за 45 км на південний схід від Донецька)", - йдеться у звіті.

Інформація, отримана за допомогою безпілотників також вказує, що зведення захисних позицій з боку прифронтових територій біля лінії розмежування, які контролює український уряд, триває. Зокрема, місія зазначає, що процес зведення оборонних споруд було помічено на південний схід від Мар'їнки (23 км на південний захід від Донецька) та на північний схід від Маріуполя.

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При цьому безпілотники моніторингової місії показали помітну активність на південь від Тореза (окупованого бойовиками), де розташований військовий тренувальний табір.

Також, місія повідомляє, що як і раніше, спостерігачі продовжують помічати, що важке озброєння не було відведено на визначені місця у відповідності з Мінськими угодами.

Так, інструктори ОБСЄ помітили два танки та одну бойову машину піхоти на контрольованій владою території.