Бойовики обстріляли пост спостерігачів СЦКК з важкого озброєння (фото)

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

«Продовжуються обстріли спостережних пунктів СЦКК. Зокрема, минулої доби, у районі Луганського, на місце розташування спостережного посту СЦКК, внаслідок обстрілу лягло 40 мін зі 120-мм мінометів. Це вже третій випадок обстрілу військових спостерігачів СЦКК бойовиками», - зазначається в повідомленні.

Проросійські бойовики втретє обстріляли місце розташування спостережного посту СЦКК. Цього разу зі 120-мм мінометівСьо... Posted by Прес-центр АТО on 17 липня 2015 р.

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Прес-центр АТО повідомляє, що українська сторона СЦКК поінформувала сьогодні представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про обстановку в зоні АТО та звернула увагу, що ситуація на лінії розмежування сторін продовжує залишатися складною, а на деяких напрямках останніми днями має тенденцію до погіршення.

Зокрема, лише за минулу добу 16 липня, проросійські сепаратисти більше 60 разів порушували режим припинення вогню. Найбільша інтенсивність обстрілів була зафіксована в період з 18.00 до 00.00. на Донецькому напрямках, обстрілюючи населені пункти Опитне, Новгородське, Піски, Донецький аеропорт. За цей час бойовики 23 рази використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

До СЦКК продовжує надходити інформація про факти накопичення важкого озброєння, воєнної техніки та особового складу НЗФ майже вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема, артилерійські системи великого калібру та РСЗВ. За інформацією СЦКК, на північно-західній частині населеного пункту Горлівки обладнано позиції САУ. Ці факти свідчать про порушення Мінських домовленостей бойовиками.

Попри те, що представники української сторони СЦКК щоденно інформують СММ ОБСЄ, та представників російської сторони СЦКК про чисельні порушення застосування важкого озброєння бойовиками, продовжується ведення артилерійського вогню з житлових кварталів по населених пунктах, які підконтрольні Україні. В результаті цього гинуть мирні українці.

Зокрема, представниками СЦКК вже підтверджена інформація проте, що внаслідок артилерійського обстрілу бойовиками ОРДО населеного пункту Кодема Артемівського району, 152-мм артснаряд потрапив у житловий будинок, в результаті чого загинула цивільна людина. Періодично, бойовики продовжують обстріл Авдіївського коксохімічного заводу, результатом чого стали жертви серед цивільного населення та численні руйнування промислових об’єктів цього стратегічного для металургійної промисловості України підприємства.

Українська сторона СЦКК вкотре закликала представників СММ ОБСЄ та російську сторону Спільного центру вплинути на керівництво незаконних збройних формувань щодо припинення вогню по населеним пунктам з використанням важкої артилерії.