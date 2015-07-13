ОБСЄ фіксує скупчення військової техніки в районі окупованого бойовикам Комсомольського

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі продовжує фіксувати зосередження військової техніки в районі підконтрольного бойовикам "ДНР" Комсомольського.

Про це йдеться у звіті місії за вихідні.

Безпілотні літальні апарати місії продовжують фіксувати зосередження важкої військової техніки довкола підконтрольного бойовикам "ДНР" Комсомольського (45 км на південний схід від Донецька, 98 км на північний схід від Маріуполя).

Місія відзначає, що 11 та 12 липня було помічено щонайменше 14 основних бойових танків, 40 бронетранспортерів та понад 40 військових вантажівок. У прилеглих до цього населеного пункту районах безпілотники ОБСЄ також помітили 16 військових вантажівок, два танки, одну самохідну гаубицю (скоріше за все типу 2С1 "Гвоздика").

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11 липня безпілотник зафіксував на відстані 5 км на південь від Комсомольського в селі Веселе (підконтрольне "ДНР") зенітно-ракетний комплекс типу "земля-повітря" 9К35 "Стріла-10". На підконтрольній території уряду України було помічено один танк.

12 липня безпілотник зафіксував обмін танковим вогнем між підконтрольною Україні Старогнатівкою (52 км на південь від Донецька) та підконтрольною "ДНР" Білою Кам'янкою (також 52 км на південь від Донецька). У перестрілці було помічено три танки з української сторони, і один танк зі сторони бойовиків.

При цьому спостерігачі заявляють, що незважаючи на твердження про завершення відведення важкого озброєння, місія бачила три танки Т-64 зі сторони території бойовиків "ЛНР" та один військовий озброєний загін, який стояв неподалік від танків.

Також, сказано, що інструктори ОБСЄ бачили на околицях одного тренувального табору бойовиків "ЛНР" 14 танків Т-64, 3 бойових машини піхоти та 10 військових вантажівок (КамАЗів), завантажених боєприпасами. Наступного дня, місія зафіксувала в тому ж місці 17 танків Т-64, 3 бойових машини піхоти та 6 військових вантажівок, завантажених ящиками з боєприпасами.