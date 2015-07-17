"Дніпро-1" знищив мінометну батарею та дві казарми бойовиків

Про це повідомляється на сторінці батальйону в Facebook.

Під час боїв у Пісках їм вдалося відвоювати нові позиції вздовж лінії фронту. По стратегічній магістралі вони просунулися на один кілометр.

Бійці полку розмінували дорогу і поля, закріпили та утримують зайняті позиції.

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"Вдалося нейтралізувати мінометну батарею і дві казарми окупантів", - йдеться в повідомленні.

ПРЕС-СЛУЖБА ПОЛКУ "ДНІПРО-1" ІНФОРМУЄБІЙЦІ ПОЛКУ "ДНІПРО-1" ПРОСУВАЮТЬСЯ ВЗДОВЖ ЛІНІЇ ФРОНТУБійці полку "Дніпро-1" п... Posted by Батальйон Дніпро-1 on Friday, July 17, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що проросійські бойовики в третій раз обстріляли місце розташування спостережного поста Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування (СЦКК). Вогонь вівся із 120-мм мінометів.

Подробиці читайте на УНИАН:http://www.unian.net/war/1102143-boeviki-obstrelyali-post-nablyudateley-stskk-iz-tyajelogo-voorujeniya.html