В штабі АТО повідомили про "стабільно неспокійну" ситуацію на Донбасі

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, близько 5.00 проросійські терористи стріляли із танка по мирним жителях Авдіївки. Танкові снаряди розривалися у житлових кварталах майже півгодини. Бойовики продовжили обстріли близько 6.00. Загинули мирні громадяни.

Об 11.00 українські військові виявили поблизу Орехового на Луганському напрямку диверсійно-розвідувальну групу противника. Зав’язався бій. Після півгодинного бойового зіткнення ворог відступив.

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Російські окупанти з 4.00 зі 152-міліметрової артилерії вели обстріл по силах АТО в районі Опитного. З 4.30, впродовж півгодини – поблизу Гранітного. Близько 15.00 по позиціях поблизу Мар’їнки працював танк.

Впродовж дня російсько-терористичні війська піддали обстрілам позиції сил АТО зі 122-міліметрових гаубиць та 120-міліметрових мінометів в районах Авдіївки, Старогнатівки, Верхньоторецького, Новоселівки. Зі стрілецької зброї – поблизу Широкиного, Станиці Луганської, Чермалика, Пісків, Щастя, Красногорівки.

На Донецькому напрямку зафіксовано прольоти чотирьох безпілотників противника.