До житлового кварталу Авдіївки прилетіли близько 55 снарядів бойовиків (фоторепортаж)
12:59, 18 липня 2015Війна
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10 снарядів потрапили в будинок по вулиці Молодіжна 20, який знаходиться поруч з блокпостом ВСУ.
Бойовики за добу кілька разів продовжували обстріл Авдіївки / vk.com/my_avdeevka
З 22:00, 17 липня, і до півночі бойовики обстріляли блокпост ВСУ, який знаходиться на в'їзді в місто з боку Донецька.
Снаряди влетіли в довколишні житлові будинки. В результаті обстрілу загинули 3 мирних жителя.
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Вранці жителі Авдіївки опублікували у соцмережі результати обстрілу.
За інформацією жителів, до житлового району міста потрапило близько 55 снарядів, 10 з них потрапили в будинок по вулиці Молодіжна 20, який знаходиться поруч з блокпостом ВСУ, пишуть Новости Донбасса.
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