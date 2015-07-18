До житлового кварталу Авдіївки прилетіли близько 55 снарядів бойовиків (фоторепортаж)

З 22:00, 17 липня, і до півночі бойовики обстріляли блокпост ВСУ, який знаходиться на в'їзді в місто з боку Донецька.

Снаряди влетіли в довколишні житлові будинки. В результаті обстрілу загинули 3 мирних жителя.

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Вранці жителі Авдіївки опублікували у соцмережі результати обстрілу.

За інформацією жителів, до житлового району міста потрапило близько 55 снарядів, 10 з них потрапили в будинок по вулиці Молодіжна 20, який знаходиться поруч з блокпостом ВСУ, пишуть Новости Донбасса.