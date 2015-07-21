Бойовики лише імітують відведення артилерії від лінії розмежування - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник прес-центру штабу АТО Юзеф Венскович на брифінгу в Києві.

За його словами, російські ЗМІ днями повідомляли, що бойовики відводять озброєння від лінії розмежування, навіть артилерію калібром менше 100 мм. Втім, така інформація супроводжувалася черговими обстрілами позицій сил АТО із заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

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«Озброєння, зазначене в Мінських домовленостях, відведено силами АТО на визначені відстані», - заявив Венскович.

У свою чергу, за його словами, бойовики вдень демонстративно відводять артилерію від лінії розмежування, а вночі повертають її на вогневі позиції, збільшуючи кількість артсистем.