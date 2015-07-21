За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий
12:55, 21 липня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий та ще один зазнав поранень.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, впродовж учорашньої доби позиції сил АТО понад 60 разів були обстріляні з боку російсько-терористичних військ, у тому числі понад 30 разів – з 18.00 до 24.00.
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