За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, впродовж учорашньої доби позиції сил АТО понад 60 разів були обстріляні з боку російсько-терористичних військ, у тому числі понад 30 разів – з 18.00 до 24.00.