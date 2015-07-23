Українські військові потрапили в засідку бойовиків, прийняли бій та успішно відбили атаку - штаб

Протягом дня російсько-терористичні війська понад 40 обстріляли позиції сил антитерористичної операції.

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, ситуація на Донецькому та Луганському напрямках напружена та під контролем сил АТО.

«Протягом 23 липня російсько-терористичні війська здійснили понад 40 обстрілів наших позицій. Зі 120-мм мінометів це відбулося поблизу н.п. Розсадки, Лозове, Опитне, Перше Травня, Авдіївка», - сказано у повідомленні.

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Крім того, вранці група військовослужбовців потрапила у засідку диверсійно-розвідувальної групи в районі н.п. Сизе. Бойовики вели обстріл українців з РПГ та стрілецької зброї. Військові прийняли бій та дали гідну відсіч ворогу, наголосили у прес-центрі.

Зазначається, що продовжуються посилені обстріли зі стрілецької зброї та 82-мм мінометів позицій українських військ в районах н.п. Мар’їнка та Опитне, що поблизу Донецька.

"Також бандформування ведуть обстріли сил АТО в районах н.п. Піски, Трьохізбенка, Красногорівка, Станиця Луганська, поблизу Донецького аеропорту.

Українські воїни мужньо та надійно утримують оборонні рубежі", - додали у прес-центрі АТО.