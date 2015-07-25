Ситуація в зоні АТО напружена: на Донецькому напрямку стріляють майже цілодобово

Ситуація в зоні проведення Антитерористичної операції залишається стабільно напруженою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"Бойовики на донецькому напрямку стріляють майже цілодобово. Найбільше обстрілів зафіксовано в районі Донецького аеропорту та неподалік Мар'їнки. Там бойовики застосовують 122-мм артилерію, танки, гранатомети та стрілецьку зброю. На луганському напрямку спостерігається відносне затишшя. Проте бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів поблизу Станиці Луганської, Сокільників, Щастя, Попасної та Золотого.", - зазначив Лисенко.

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Також він додав, що відновилися бойові дії на маріупольському напрямку, де незаконні збройні формування ведуть обстріл з крупнокаліберної артилерії. Зокрема поблизу Старогнатівки та Богданівки бойовики вчора ввечері обстріляли українські позиції з танків, мінометів калібру 120 мм та 122-мм гаубиць.

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Також на Луганщині та Донеччині було зафіксовано 5 ворожих безпілотників-розвідників.