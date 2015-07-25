Ситуація в зоні АТО: понад 70 обстрілів за добу

Вчора, 24 липня, попри відносне затишшя до 18-ї години, з настанням темряви російсько-терористичні війська значно посилили обстріли позицій сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Кількість обстрілів за добу становила понад 70.

Згідно з повідомленням, активізація дій бойовиків спостерігається на всіх напрямках.

«Нехтуючи Мінськими угодами, російські найманці часто-густо застосовують великокаліберну артилерію й танки, гатять по мирним селищам», - зазначають у штабі АТО.

Вчора, 24 липня, вдень проросійські терористичні бандформування обстріляли запалювальними крупнокаліберними набоями селище Новгородське.

«Будинки мирних мешканців у суху та спекотну погоду запалали від обстрілів. На допомогу новгородцям для гасіння пожежі прибули військовослужбовці сил АТО, але терористи відкрили вогонь і по ним, заважаючи погасити палаючі будинки», - пише прес-центр АТО.

Також, з 18-ї по 24-ту годину 24 липня, зазнали обстрілів із забороненої Мінськими угодами зброї позиції українських військ в районах населених пунктів Старогнатівка, Піски, Ленінське, Новгородське, Верхньоторецьке, Богданівка, Лозове, Луганське.

Обстріли тривали неодноразово зі 120-мм мінометів і танків, 122 та 152-мм гаубиць.

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Протягом поточної доби, 25 липня, російсько-терористичні війська продовжили обстріли українських позицій.

В районі Старогнатівки, о пів на першу ночі, понад годину лунали вибухи від 122-мм снарядів артилерії і 120-мм мін.

Також мінометного обстрілу зазнали сили АТО в районах міста Авдіївка та Донецького аеропорту.