Донецькі бойовики готують "брудну бомбу" з радіоактивних промислових відходів - The Times

Бойовики терористичної організації "ДНР" дістають радіоактивні промислові відходи з донецького бункера для виготовлення "брудної бомби".

Про це повідомляє Канал 24 з посиланням на The Times.

За даними видання, бойовиків консультують російські фахівці в галузі ядерної зброї для подальшого використання цих відходів у виробництві так званої "брудної бомби".

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Спецслужби західних країн не підтверджують інформацію своїх українських колег. Російська сторона поки ніяк не коментувала ці публікації у ЗМІ. В ОБСЄ, що здійснює моніторинг конфлікту на сході України, заявили, що організації відомо про існування такого досьє у Києва.

На думку журналістів The Times, це питання, ймовірно, піднімали на переговорах контактної групи в Мінську, що пройшли в липні.

Довідка. "Брудна бомба" - це один з варіантів радіологічної зброї, яка складається з контейнера з радіоактивним ізотопом заряду вибухової речовини. Під час підриву заряду контейнер з ізотопами руйнується і завдяки ударній хвилі радіоактивна речовина розпорошується на досить велику площу.