Міліція Донеччини озвучила втрати в Авдіївці з початку року: 31 загиблий, 87 поранених

Про це повідомив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що в період з 1 січня по 4 серпня 2015 року Авдіївка перебуває під постійними обстрілами з боку незаконних збройних формувань так званої «ДНР».

«За поточний період в результаті обстрілу серед мирного населення загинула 31 людина, з них - 11 жінок, 20 чоловіків. Поранені 87 осіб, з яких 23 жінки, 61 чоловік та 3 дітей (2002, 2006 і 2014 роки народження)», - заявив Аброськін.

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Також він додав, що терористи цілеспрямовано руйнують інфраструктуру, в тому числі Авдіївський коксохімічний завод.

«Найстрашніше - бойовики навмисно завдають артилерійських ударів по житлових будинках мирних жителів. Це люди, які залишилися в місті тільки тому, що нікуди виїжджати. Робота на заводі - це їхнє життя, їхній основний заробіток, який дозволяє їм вижити. Як сказала одна з місцевих мешканок, померти не боюся, залишитися калікою страшно. Цим злочинам, обстрілу мирних громадян, немає терміну давності», - наголосив Аброськін.