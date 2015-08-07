До Луганська і Донецька прибули особливі групи "фахівців з РФ" – ІС

Про це повідомляє народний депутат, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук у Facebook.

«У Луганську зафіксовано появу особливої групи «фахівців з Росії», що займається організацією контрабанди продовольства з контрольованої Україною території», - повідомив він.

Як зазначає експерт, у складі групи - 16 осіб, з них 3 жінки, основна частина - представники ФСБ, а також інших відомств РФ. Ця група не має постійного місця дислокації, посилено намагається не привертати до себе увагу (члени групи одягаються «під місцевих бойовиків»), пересувається на двох мікроавтобусах «Фольксваген Т-4» з тонованим склом, без номерних знаків, двох ББМ ГАЗ-2330 «Тигр» і «цивільному» джипі.

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Відзначається збір відомостей представниками цієї групи від «бізнесменів» і «чиновників» «ЛНР», що займаються контрабандою, про корумпованих українських військовослужбовців (як службових осіб в органах управління, так і рядових в/с на блокпостах), що беруть участь у контрабандних схемах (не відкидається, для подальшого вербування «під шантаж»), додав Тимчук.

За його словами, місцевому «МГБ» дана команда «всіляко сприяти» цій групі, не втручаючись у її діяльність. Керівництво спецгрупи постійно контактує з керівництвом «ЛНР», частина членів групи регулярно виїжджає «на передову».

Аналогічну спецгрупу з РФ зафіксовано і в Донецьку.