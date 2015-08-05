Голова Луганської області назвав фантастикою місцеві вибори на окупованому Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука сказав журналістам перед засіданням уряду.

“У мене немає жодного уявлення як провести вибори на окупованих територіях. У мене є дуже великі побоювання щодо проведення виборів на контрольованій нами території, а щодо окупованих територій, то це взагалі фантастика”, - сказав Тука.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бойовики так званих «ДНР» і «ЛНР» мають намір спробувати отримати владу над усім Донбасом, провівши на окупованих територіях свої вибори 25 жовтня - одночасно з місцевими виборами в Україні. Про це повідомило джерело в АП.