Голова Луганської області назвав фантастикою місцеві вибори на окупованому Донбасі
Вибори на окупованих територіях провести неможливо, проблемними можуть стати навіть вибори на вільних територіях Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука сказав журналістам перед засіданням уряду.
“У мене немає жодного уявлення як провести вибори на окупованих територіях. У мене є дуже великі побоювання щодо проведення виборів на контрольованій нами території, а щодо окупованих територій, то це взагалі фантастика”, - сказав Тука.
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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бойовики так званих «ДНР» і «ЛНР» мають намір спробувати отримати владу над усім Донбасом, провівши на окупованих територіях свої вибори 25 жовтня - одночасно з місцевими виборами в Україні. Про це повідомило джерело в АП.