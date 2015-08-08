Опубліковано відео з розчарованим бойовиком "ДНР"
06:14, 08 серпня 2015Війна
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Бойовик терористичного угруповання "ДНР" розповів про своє розчарування в "службі" в рядах терористів. За словами бойовика, у "ДНР" він займався документацією в одному з "штабів".
Бойовик розчарувався в обіцянках своїх керівників / скріншот відео
Про це бойовик розповів у відео, опублікованому в Facebook на сторінці глави ГУ МВС в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна.
Бойовик розчарувався в обіцянках своїх керівників і закликав жителів Донбасу не вступати в ряди терористів, пише Новое Время.
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"Причина мого виходу з даного підрозділу - мародерство, пияцтво, постійні п'яні бійки, стрілянина з боку командира за своїм підлеглим", - розповів він.
За словами Аброськіна, розчаровані в "ідеях молодої республіки" щодня переходять на наш бік.
Очередной раскаявшийся боевик из «ДНР»: «Пусть не повторяют моих ошибок. Будущего там – нет». Разочарованные в «идеях ...Posted by Vyacheslav Abroskin on Friday, August 7, 2015
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