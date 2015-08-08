З шахт обстріляного бойовиками Дзержинська врятували всіх гірників

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на голову Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця.

За його словами, найбільш загрозлива ситуація була на шахті Північнії, де 62 людини залишилися на горизонті, і ще шестеро зависли в кліті.

Читайте такожУ Донецьку зі знеструмлених через бої шахт евакуюють гірників "дідівським способом"

"Зараз всі шахтарі виведені на поверхню, подали напругу на всі шахти, включили вентилятори, ведеться розгазування виробок", - повідомив Волинець.

Як повідомляв УНІАН, у Дзержинську через обстріл бойовиків було знеструмлено три шахти, під землею опинилися 216 шахтарів.



