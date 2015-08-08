Терористи випустили півсотні мін по бійцям АТО на блокпосту "Мар'їнка"
Терористи минулої доби випустили по українському блокпосту "Мар'їнка" в Донецькій області близько 50 мін.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
"Із напряму н.п. Олександрівка на непідконтрольній території з мінометів, АГС та стрілецької зброї терористи вели вогонь по блокпосту "Мар'їнка", на якому несуть службу прикордонники та військовослужбовці ЗСУ. По позиціях українських військових було випущено близько 50 мін і 150 пострілів з АГС", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, бойовики обстрілювали з мінометів блокпост "Майорське".
Серед українських військових постраждалих немає, поінформували в ДПСУ.
Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, ще 9 отримали поранення.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 101 разів обстріляли позиції сил АТО, ведучи вогонь зі стрілецької зброї, мінометів, танків та артилерії.
12 разів злочинці застосовували артилерію, 38 – міномети, 62 – гранатомети і стрілецьку зброю, 5 разів били з танків