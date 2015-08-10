Журналістка розповіла подробиці бою під Волновахою, в якому загинули четверо бійців АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка, представниця "Правого сектору" Олена Білозерська.

Вона зазначила, що вночі ворог прорвав позиції 72-ої бригади, після чого військовим за допомоги бійців ДУК ПС вдалося відкинути супротивника на його попередні позиції і трохи просунутись вперед, але закріпитися не змогли, бо до ворогів прибуло підсилення у вигляді великої кількості бронетехніки. Також, наголошує журналістка, потужно працювала артилерія бойовиків.

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"Наші втрати: 4 загиблих, з них один боєць 72 бригади і троє з ДУК ПС. Кількість поранених ДУКівців - за попередньою інформацією, шестеро. Кількість поранених армійців уточнюємо. Всіх поранених вже госпіталізовано. Ворог теж поніс значні втрати, кількість уточнюється", - йдеться у її повідомленні.

Бій в районі Білої Кам'янки Волновахського району закінчився. Вночі ворог прорвав позиції 72 бригади, після чого військо... Posted by Олена Білозерська on 9 августа 2015 г.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що Порошенко дав доручення поінформувати представників місії ОБСЄ та через СЦКК представників Російської Федерації про порушення Мінських домовленостей з боку проросійських бойовиків. У свою чергу сили АТО наразі проводять заходи, спрямовані на врегулювання обстановки.