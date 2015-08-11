Генштаб не збирається повертати на передову Нацгвардію і батальйони МВС

11:12, 11 серпня 2015
Війна
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У Генштабі виключають повернення батальйонів МВС і Нацгвардії на передову.

REUTERS

Про це Українській правді заявив керівник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов.

"Завдання Збройних сил стримувати агресію супротивника, у Нацгвардії і МВС є свої завдання, які вони виконують на другий і третій лініях оборони", - сказав він.

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"Зараз Збройні сили України перебувають по всій лінії оборони", - відповів він.

Як повідомляв УНІАН, батальйон "Донбас" 10 серпня звернувся до командування з наполегливим проханням повернути підрозділ на позиції в Широкине або на інші позиції на передовій, щоб не повторився Іловайськ або Дебальцеве.

Бійці заявили, що командування наполягає на передислокації підрозділу за межі зони АТО для виконання завдань "охорони траншей".

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