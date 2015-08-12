На Донеччині затримали священика УПЦ МП, який помилково показав посвідчення бойовика

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Згідно з повідомленням, чоловік прямував на територію, підконтрольну бойовикам. На блокпосту він, в поспіху, надав документи, що підтверджують його приналежність до терористичних організацій.

Зокрема, він пред'явив посвідчення, видане так званим "міністерством державної безпеки" незаконних збройних формувань, яке вказує на його приналежність до батальйону "Схід". Триває перевірка.

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