В Артемівську знайдений застреленим військовослужбовець ЗСУ

16:48, 13 серпня 2015
Війна
0 0

Сьогодні близько 8.30 біля колишнього дитсадка в Артемівську було знайдено тіло військовослужбовця Збройних сил України (ЗСУ) з вогнепальним пораненням грудної клітини.

УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, слідчі встановили особу загиблого - військовослужбовець 1969 року народження, родом з Київської області.

Читайте такожВ Артемівську міліція попередила теракт (фоторепортаж)

Дані за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

Встановлюються обставини події та особи, причетні до скоєння цього кримінального злочину.

Досудове розслідування проводить Артемівський міський відділ Головного управління МВС в Донецькій області, процесуальне керівництво здійснює Артемівська міжрайонна прокуратура.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter