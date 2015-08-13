В Артемівську знайдений застреленим військовослужбовець ЗСУ
16:48, 13 серпня 2015Війна
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Сьогодні близько 8.30 біля колишнього дитсадка в Артемівську було знайдено тіло військовослужбовця Збройних сил України (ЗСУ) з вогнепальним пораненням грудної клітини.
УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, слідчі встановили особу загиблого - військовослужбовець 1969 року народження, родом з Київської області.
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Дані за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").
Встановлюються обставини події та особи, причетні до скоєння цього кримінального злочину.
Досудове розслідування проводить Артемівський міський відділ Головного управління МВС в Донецькій області, процесуальне керівництво здійснює Артемівська міжрайонна прокуратура.
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