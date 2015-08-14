Терористи почали активно використовувати диверсійні групи - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«Російсько-терористичні війська на Донбасі, крім активних обстрілів позицій сил АТО і цивільних об'єктів (у т. ч. з важких озброєнь), перейшли до масового застосування диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на різних ділянках лінії фронту - як укомплектованих військовослужбовцями ЗС РФ, так і з місцевих бойовиків і російських найманців, які пройшли курс підготовки у «навчальних центрах» з допомогою інструкторів ЗС РФ», - пише він.

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«Особлива активність ДРГ супротивника фіксується в районі н. п. Авдіївка, Мар'їнка, в районі Світлодарського плацдарму, на приморському напрямку, а також на напрямку Щастя-Станиця Луганська. Крім того, фіксується широке використання супротивником технічних засобів розвідки (БПЛА, станції РТР, оптико-електронні засоби)», - зазначив Тимчук.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за добу у Луганській області поновилися інтенсивні обстріли Станиці Луганської: з 21:00 до 24:00 бойовики обстрілювали з автоматичних гранатометів, 82-мм мінометів та зі стрілецької зброї.

У результаті обстрілів згоріло два будинки на вул. Лермонтова та зайнялася покрівля в будівлі на вул. Барабашова. У багатьох місцях був перебитий газопровід, але до ранку його вдалося відремонтувати. Також з’ясувалося, що через вчорашній вранішній артилерійський обстріл с. Болотеного Станично-Луганського району було поранено військового 128-ї бригади з Чернівецької області, зазначаєтсья у повідомленні.