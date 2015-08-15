Минула доба на Донбасі обійшлася без жертв серед військових
13:39, 15 серпня 2015Війна
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За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України дістали поранення двоє українських військовослужбовців, загиблих у рядах сил АТО немає.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
«Жоден український військовий не загинув, і лише двоє дістали поранення», - сказав він.
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Нагадаємо, у п’ятницю, 14 серпня, у зоні АТО, вогнева активність противника була найбільшою за останні місяці. Загалом, упродовж минулої доби бойовики 175 разів порушували режим припинення вогню.
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