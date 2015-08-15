П'ятниця стала "найгарячішим" днем за останні місяці в зоні АТО - бойовики стріляли понад 170 разів

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«З 18 години і до опівночі, російсько-терористичні війська зосередили обстріли українських позиції на Донецькому напрямку. Так, наприкінці доби, під вогнем 120-міліметрових мінометів 5 разів опинилися наші опорні пункти у Красногорівці. Близько 21 по Авдіївці, а майже о 22 по селищам Новоселівка, Новомихайлівка, Новобахмутовка, Водяне била ворожа артилерія калібру 152 міліметри. А з 21.50, в чергове цинічно порушивши мирні домовленості, бойовики з «Градів» зі сторони шахти Абакумова, вели вогонь по Невельському, Пісках, Опитному, Водяному. Також з 22 і до 22.25 по наших позиціях у населеному пункті Первомайське працювала ворожа артилерія калібру 152 міліметри та «Гради»», - йдеться у повідомленні.

В районі Маріуполя, ввечері, бойовики двічі з реактивної артилерії і один раз зі 120-міліметрових мінометів били по Талаківці. На Артемівському напрямку, з 18 години і до опівночі, під вогонь артилерії потрапили позиції сил АТО в Дзержинську, Ленінському, Санжарівці. А близько о пів на дев’яту вечора бойовики з танків та 120-міліметрових мінометів били по селищу Зайцеве.

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«Крім того, цілеспрямовано руйнуючи інфраструктуру Донбасу, о 22.25 по житлових кварталах Авдіївки, а о 23.45 по Павлополю злочинці били з «Градів»», - повідомляє прес-центр.

Загалом, упродовж минулої доби бойовики 175 разів порушували режим припинення вогню. 25 разів вони застосовували артилерію, 64 – міномети, 19 – реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», 93 – стрілецьку зброю і гранатомети.

«Після опівночі, 15 серпня, бандформування продовжили обстріли наших позицій в основному на Донецькому напрямку. А о 3.16 в чергове з «Градів» били по силах АТО у Первомайському», - додають у прес-центрі АТО.