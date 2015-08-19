У Знам'янці поховали телефоністку ВСУ, яка загинула, виносячи поранених з-під обстрілу (фоторепортаж)

У місті Знам’янка з військовими почестями в останню путь провели старшого телефоніста відділення зв’язку 17 окремого мотопіхотного батальйону Збройних Сил України Катерину Носкову. Вона загинула, виконуючи бойові завдання в районі міста Горлівка.

Про це повідомляє Міністерство оборони України на своїй сторінці у Facebook.

"Попрощатися з героїнею, відомою серед бійців як «Кет», на центральну площу Знам’янки приїхали її бойові товариші, військовослужбовці Кіровоградського гарнізону, керівники обласної та місцевої влади, сотні людей", - йдеться у повідомленні.

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26-річна Катерина Носкова проходила військову службу за контрактом у бойовому підрозділі з лютого поточного року, добровільно вирішила відбути в зону проведення АТО.

"Тієї жахливої ночі, 16 серпня, Катерина сама попросилась на передній край лінії оборони в районі Горлівки, де був сильний обстріл зі сторони бойовиків. «Кет» сіла в машину і поїхала на порятунок бойових побратимів. Їй вдалося вивезти з-під обстрілу двох поранених солдатів. Вона врятувала два людські життя, а своє віддала. Трагедія сталася, коли дівчина повернулася за пораненими. Тоді обстріл відновився, і Катя загинула разом з бійцем, якого намагалася вивезти до санчастини. Дівчину хоронили в закритій труні", - зазначили у міністерстві.

Офіцер командування 17 батальйону відзначив, що вона була доброю і відповідальною, нестримною і хороброю.

У Катерини Носкової залишився чоловік та 4-річний син, батьки та старша сестра.