ОБСЄ заявляє, що терористи погрожують вбивати спостерігачів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Донецьку.

"Сьогодні вранці у Безіменному в напрямку Азовського моря представник "ДНР" погрожував вбити наших спостерігачів, якщо вони наступного разу знову прибудуть на блокпост", - заявив Хуг.

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При цьому він заявив, що з боку "ЛНР" та "ДНР" продовжують лунати суперечливі вимоги до інструкторів ОБСЄ. За його словами, з одного боку бойовики публічно критикують місію, що вона не відправляє достатню кількість патрулів, а з іншого боку - вони самі відмовляють інструкторам в доступі до певних місць для ознайомлення та спостереження за ситуацією.

При цьому він заявив, що сигнал під час польотів безпілотних апаратів місії знову потрапляє під електронне глушіння за допомогою військового обладнання.