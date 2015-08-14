Матіос звалив провину за жахливі втрати під Іловайськом поки тільки на Росію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Мені хочеться зрозуміти, хто винен (в Іловайській трагедії – УНІАН), але немає простої відповіді на це запитання, тому що неможливо одну єдину подію під Іловайськом оцінити без загального стану економіки, військових рейок, наявності матеріальних запасів, які розкрадалися, відсутності техніки, неможливості роботи підприємств оборонного комплексу, відмови ремонтних бригад відправитись в зону АТО для ремонту техніки, відмови прямої виконувати накази штабу АТО окремих підрозділів МВС", - зазначив він.

За його словами, "потрібно зробити комплексну оцінку, висновки, які пункти, порушені в експертизі, зафіксовані, але загальний висновок, на який повинен піти слідчий, прийняти процесуальне рішення, що повинне базуватись не тільки на одній експертизі, а на оцінці сукупної бази доказів".

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"Зараз процесуальним шляхом закріплено, що причинно-наслідковим зв’язком таких страшних втрат є пряма агресія та розстріл українських військових ЗС РФ", - підкреслив він.

"Нам потрібно декілька місяців для оцінки загальної картини театру бойових дій періоду за червень - початок вересня 2014 року", - підкреслив головний військовий прокурор.

Нагадаємо, на початку осені тимчасові слідчі комісії частково опублікують результати розслідування "котлів" в Іловайську та Дебальцевому.

Як повідомлялося, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Українські військові понесли значні втрати. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, 249 поранено, 128 взято в полон та 158 зниклих безвісти.