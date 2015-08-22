Генштаб назвав провокацією чутки про нібито підготовку наступу ЗСУ на Донбасі
Міноборони та Генштаб ЗСУ називають пропагандистською провокацією поширення інформації про нібито підготовку диверсійних актів на підконтрольній бойовикам території та начебто запланований наступ Збройних сил України на Донбасі.
Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
"Це нагнітання антиукраїнської істерії на окупованих територіях та у Росії, здійснюється для підготовки населення до чергового погіршення соціальних стандартів у наслідок запланованих дій російсько-терористичних військ по захопленню нових територій, в першу чергу “сірої зони”, начебто у відповідь на активність Збройних Сил України", - зазначаєится в повідомленні.
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Подібні фальсифікації Міноборони та Генштаб назвали "черговою інформаційно-пропагандистською провокацією проти народу України, що має виправдати заплановані дії російсько-терористичних військ по зриву Мінських домовленостей, а також відведенню озброєння калібру меньше 100 міліметрів".
"Ми однозначно заявляємо, що Збройні Сили України не допустять провокацій у Донецькій та Луганській областях, але, в разі спроб наступу бойовиками та російськими найманцями, нададуть гідну відсіч ворогу", - наголошується в заяві Генштабу.
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Posted by Прес-служба Генерального штабу ЗСУ on Friday, August 21, 2015
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Раніше УНІАН повідомляв, що за словами головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, на Донбасі із серпня 2014 року відбувається воєнний конфлікт, розв’язаний на засадах гібридної війни вищим керівництвом Росії.