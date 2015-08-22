Генштаб назвав провокацією чутки про нібито підготовку наступу ЗСУ на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"Це нагнітання антиукраїнської істерії на окупованих територіях та у Росії, здійснюється для підготовки населення до чергового погіршення соціальних стандартів у наслідок запланованих дій російсько-терористичних військ по захопленню нових територій, в першу чергу “сірої зони”, начебто у відповідь на активність Збройних Сил України", - зазначаєится в повідомленні.

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Подібні фальсифікації Міноборони та Генштаб назвали "черговою інформаційно-пропагандистською провокацією проти народу України, що має виправдати заплановані дії російсько-терористичних військ по зриву Мінських домовленостей, а також відведенню озброєння калібру меньше 100 міліметрів".

"Ми однозначно заявляємо, що Збройні Сили України не допустять провокацій у Донецькій та Луганській областях, але, в разі спроб наступу бойовиками та російськими найманцями, нададуть гідну відсіч ворогу", - наголошується в заяві Генштабу.

«ПАНІКА» В РЯДАХ СЕПАРАТИСТІВНещодавно у мережі Інтернет з’явився ряд приголомшливих матеріалів щодо планів наступу ук... Posted by Прес-служба Генерального штабу ЗСУ on Friday, August 21, 2015

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Раніше УНІАН повідомляв, що за словами головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, на Донбасі із серпня 2014 року відбувається воєнний конфлікт, розв’язаний на засадах гібридної війни вищим керівництвом Росії.