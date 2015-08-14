Головний військовий прокурор звинуватив Кремль у розв'язанні конфлікту на Донбасі у вигляді гібридної війни
16:39, 14 серпня 2015Війна
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На Донбасі із серпня 2014 року відбувається воєнний конфлікт, розв’язаний на засадах гібридної війни вищим керівництвом Росії.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на брифінгу в Києві.
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За його словами, на території України фактично із серпня 2014 року відбувається воєнний конфлікт, розв’язаний на основних засадах доктрини гібридної війни, яка була санкціонована та введена в дію вищим керівництвом РФ.
Раніше сьогодня Матіос повідомив, що за період іловайських подій у серпні минулого року втрати серед ЗСУ, МВС та Нацгвардії склали 366 загиблих, 249 поранених, 128 взятих у полон та 158 осіб, які вважаються зниклими безвісти і дотепер.
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