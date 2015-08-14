Головний військовий прокурор звинуватив Кремль у розв'язанні конфлікту на Донбасі у вигляді гібридної війни

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на брифінгу в Києві.

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За його словами, на території України фактично із серпня 2014 року відбувається воєнний конфлікт, розв’язаний на основних засадах доктрини гібридної війни, яка була санкціонована та введена в дію вищим керівництвом РФ.

Раніше сьогодня Матіос повідомив, що за період іловайських подій у серпні минулого року втрати серед ЗСУ, МВС та Нацгвардії склали 366 загиблих, 249 поранених, 128 взятих у полон та 158 осіб, які вважаються зниклими безвісти і дотепер.