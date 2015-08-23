Бойовики відмовляються воювати, на продовженні кровопролиття наполягає Кремль - штаб

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Проте у темну пору доби ворог кілька разів порушив Мінські домовленості і використовував озброєння калібру понад 100 міліметрів, зазначили у штабі.

"Так вночі на Луганщині бойовики декілька разів обстрілювали наші позиції в Станиці Луганській з гранатометів і великокаліберних кулеметів. А з 5.15 і майже до 6 били по українських підрозділах у цьому ж населеному пункті з артилерії калібрів 152 і 122 міліметри та 120-міліметрових мінометів", - йдеться у повідомленні.

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Стало відомо, що у районі Маріуполя близько 2 ночі по опорних пунктах сил АТО у Широкиному і Сартані також працювала 152-міліметрова артилерія ворога.

Крім того, поблизу Донецька майже о 1 ночі під вогнем 120-міліметрових мінометів опинилися Опитне і Авдіївка. А на Артемівському напрямку о 13.40 бойовики били з мінометів по Троїцькому.

"Водночас, за нашими оперативними даними, в рядах бойовиків серйозно погіршилася дисципліна. Мобілізовані чоловіки відмовляються воювати в ході реальних бойових протистоянь. Зокрема, на цьому тижні в районі Новоласпи, самовільно залишили позиції підрозділи, які були сформовані зі співробітників МВС та держбезпеки так званої ДНР. Цей факт вкотре показує, що люди Донбасу втомилися від війни, і лише московські ляльководи бажають продовжувати кровопролиття", - наголосили у штабі АТО.