В зоні АТО в повному обсязі функціонують два контрольних пункти в'їзду-виїзду - ДПС

Про це заявив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк, передає РБК-Україна.

"На сьогоднішній день в повному обсязі функціонують два контрольних пункти в'їзду-виїзду: це Зайцево, який деякий час був на реконструкції і буквально днями розпочав у повному обсязі функціонувати, і поки Бугас, а 28-го - це буде новий контрольний пункт в'їзду-виїзду на цьому ж напрямку - це Троїцьке, яке на Донецькому напрямку. З перебоями, нестабільно, але все ж функціонує Гнутово - це Маріупольське напрямок", - повідомив він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 23 серпня запрацював оновлений КПВВ "Зайцево" в напрямку міста Артемівська.