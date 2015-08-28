Стали відомі втрати бойовиків у секторі "М": 51 поранений і знищені склади боєприпасів

Про це повідомив прес-офіцер сектору "М" Ярослав Чепурний, повідомляє 0629.

Відомо, що тієї ночі у секторі "М" були вбиті 6 українських бійців, ще 2 - травмовані. Тоді ж українська сторона дала відповідь і знищила склад боєприпасів у селищі Стила (приблизно 80 тонн), а також 4 автомобілі.

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За даними розвідки, які з'явилися сьогодні зранку, в Новоазовськ привезли 51 пораненого бойовика, 8 з яких - у дуже важкому стані. 5 офіцерів прибули в інкасаторських броньованих автомобілях.

Даних про загиблих немає, оскільки їхні тіла відразу ж направили на територію РФ.

Також був підірваний склад з боєприпасами у селищі Петрівське. У районі Тельманового знищили скупчення військової техніки у кількості 51 БДМ і 3 автомобілі.

Серед бойовиків почалася паніка, вони залишали свої позиції.