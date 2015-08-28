За місяць Росія перекинула на Донбас 15 ешелонів з боєприпасами - ІС

За даними групи, на Донбас перекинуто близько 150 танків, 50 ББМ, 48-50 ствольних буксированих артсистем і самохідних артустановок, 32 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), понад 250 вантажних автомобілів з боєприпасами, амуніцією та спорядженням, а також 15 ешелонів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами (перевезення здійснює ВАТ «РЖД»).

Як раніше повідомляла група ІС, за 2 останніх місяці чисельність російських танків на Донбасі збільшилася на 200 од., РСЗВ - на 130 од.

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Усього на території окупованих районів Донбасу на кінець серпня 2015 р., тобто на сьогодні, діє угруповання російсько-терористичних військ: особовий склад - до 45 тис. осіб; танків - близько 600 од.; ББМ - 1430-1450 од.; артилерія - близько 770 од., у тому числі 500-510 одиниць ствольної буксированої і самохідної артилерії. Також налічується 250-280 одиниць РСЗВ.

За даними «ІС», у тому числі у складі підрозділів регулярних ЗС РФ: особовий склад - 8500 осіб, включаючи ДРГ російського спецназу; танків - 190 од.; ББМ - порядку 500 од.; артилерії - 230 одиниць.