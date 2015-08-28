Чисельність російських бойовиків, які воювали на Донбасі, становить від 30 до 50 тисяч - колишній ватажок "ДНР"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив колишній керівник терористичної організації «Донецька народна республіка», житель Москви Олександр Бородай.

«Чисельність потенційну ми оцінюємо приблизно, за нашими даними, це від 30 до 50 тисяч чоловік. Не всі воюють півтора року, хтось «заходив» туди по другому разу. Списки деякі є, люди добре знають один одного», - сказав Бородай.

При цьому він наголосив, що російські бойовики продовжують залишатися в окупованих районах Донбасу.

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Крім того, Бородай заявив, що в РФ буде створено організацію «Союзу добровольців Донбасу в Росії», восени планується провести установчий з'їзд організації, обрати органи управління.

«Це буде організація взаємодопомоги, яка покликана об'єднати добровольців. Нормальний ветеранський союз. Нам треба допомагати цим людям соціалізуватися», - сказав бойовик.

При цьому він заявив, що організація не буде зосереджуватись на роздачі гуманітарної допомоги, а буде «давати не рибу, а вудочку».

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За словами терориста, зараз документи громадської організації перебувають у Мін'юсті.

Бородай також заявив, що організація добиватиметься прирівнювання російських бойовиків «до ветеранів бойових дій».

«Російські добровольці вже давно проявляють себе як певна сила соціально активних людей, які борються за Росію і «русский мир». Але у них відсутній соціальний захист в будь-якій формі. І ми вважаємо, що ті, хто взяв участь у цій війні на Донбасі, повинні бути об'єднані і допомагати один одному», - сказав Бородай.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

12 лютого 2015 року в Мінську було підписано угоди про врегулювання ситуації в Луганській і Донецькій областях, зокрема, документами передбачено припинення вогню з 00.00 15 лютого, відведення всіх важких озброєнь, обмін полоненими.

Однак бойовики порушують всі домовленості.