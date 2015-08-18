Генштаб поскаржився, що від шостої хвилі мобілізації ухилилися понад 26 тисяч українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник начальника мобілізаційного відділу мобілізаційного управління Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗСУ, полковник Олександр Правдивець.

Представник Генштабу повідомив про основні об’єктивні проблеми, які перешкоджали повному виконанню заходів з мобілізації.

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Він наголосив, що йдеться про “випадки ухилення громадян від призову на військову службу шляхом невідкривання дверей квартир при оповіщенні, переїзд в інші міста для проживання та за кордон, звільнення з роботи та інше. Кількість таких громадян, які після оповіщення не прибували до військових комісаріатів, складала 50-55%. Внаслідок цього виявлено ухильників від мобілізації у кількості 26,8 тис. осіб“.

Також Правдивець заявив про незадовільні показники придатності громадян до військової служби після проходження медичних комісій. За його словами, середній показник таких осіб за результатами шостої черги часткової мобілізації становить 61%.

Окрім того, він наголосив на зменшенні кількості добровольців, які самостійно або після отримання повістки свідомо прибули до військових комісаратів. Таких осіб було 2,5 тис.

Правдивець також додав, що на сьогодні за фактами ухиляння від призову військовими комісаріатами відкрито 5 тис. 811 адміністративних проваджень, за результатами яких громадян було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Також було відкрито майже 1,5 тис. кримінальних проваджень за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову за мобілізацією).

Правдивець повідомив, що є випадки, коли громадяни були притягнуті до відповідальності за рішеннями судів з відбуттям покарання.