Бойовики заборонили перетинати кордон жителям Донбасу віком до 50 років - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО. За оперативною інформацією, ватажки незаконних збройних формувань, за будь яку ціну намагаються затягнути жителів Донбасу у свої лави.

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«Проте, для більшості чоловіків, ця війна вже принесла лише руйнування і горе. Тож люди усіма способами намагаються ухилитись від так званої мобілізації. Чоловіки призивного віку лягають у лікарні або масово виїжджають з тимчасово окупованих територій», - йдеться в повідомленні прес-центру.

Наголошується, що «донедавна, через пункт перетину українсько-російського кордону «Червонопартизанськ», до Росії щоденно пішки виходило близько трьох десятків чоловіків».

«А вже на цьому тижні злочинці заборонили перетинати кордон мешканцям Донбасу молодше 50 років», - повідомляє прес-центр АТО.