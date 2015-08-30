Турчинов попросив бійців АТО привезти йому в пакеті ватажка "ДНР" (відео)

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов попросив українських спецназівців, які відправляються до зони АТО, привезти йому в пакеті одного з ватажків бойовиків "ДНР" Олександра Захарченко.

Про це повідомляє Апостроф.

"Якщо треба, Захарченко привезете в пакеті?" — запитав Турчинов, один з військовослужбовців дав ствердну відповідь.

"Без проблем - дайте команду", - відповів він.

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Як повідомляв УНІАН, один з ватажків бойовиків "ДНР" Захарченко разом зі своєю співмешканкою і дочками покинули особняк, який знаходиться в Донецьку між вулицями Калініна і Торецька.