Турчинов попросив бійців АТО привезти йому в пакеті ватажка "ДНР" (відео)
00:28, 30 серпня 2015Війна
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Раніше Захарченко разом зі своєю співмешканкою і дочками покинули особняк, який знаходиться в Донецьку між вулицями Калініна і Торецька.
Турчинов не виключає запровадження воєнного стану в разі загострення ситуації в зоні АТО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов попросив українських спецназівців, які відправляються до зони АТО, привезти йому в пакеті одного з ватажків бойовиків "ДНР" Олександра Захарченко.
Про це повідомляє Апостроф.
"Якщо треба, Захарченко привезете в пакеті?" — запитав Турчинов, один з військовослужбовців дав ствердну відповідь.
"Без проблем - дайте команду", - відповів він.
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Як повідомляв УНІАН, один з ватажків бойовиків "ДНР" Захарченко разом зі своєю співмешканкою і дочками покинули особняк, який знаходиться в Донецьку між вулицями Калініна і Торецька.
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